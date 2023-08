Gironde : un accident de manège fait quatre blessés dont deux enfants

Deux accidents de manège en moins de 24 heures. Quatre personnes, dont deux enfants, ont été blessées mercredi après-midi alors qu'elles se trouvaient à bord d'une attraction du Kid Parc de Gujan-Mestras (Gironde). Des faits qui ont lieu quelques heures après ceux survenus dans la nuit au Luna Park du Cap d'Agde (Hérault), où un jeune forain a été grièvement blessé moins d'un mois après le drame qui avait coûté la vie à un adolescent de 17 ans sur le site.

Vers 16h, le dernier wagon d'une attraction se serait détaché de l’ensemble, aurait déraillé avant de percuter le pilier de la structure, fait savoir le parquet de Bordeaux. "À son bord se trouvaient quatre personnes d’une même famille : deux enfants âgés de 12 et 9 ans qui seraient légèrement blessés et leur tante et leur grand-mère, âgées de 47 et 74 ans, plus gravement blessées sans que leur pronostic vital ne soit engagé", détaille le parquet de Bordeaux.

Les quatre blessés ont été évacués vers l’hôpital de La Teste de Buch.