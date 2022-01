Gironde : un conjoint violent récidiviste incarcéré pour tentative de féminicide

Le suspect, âgé de 33 ans, a été mis en examen pour tentative d'homicide volontaire aggravé et incarcéré provisoirement, après 48h de garde à vue, a indiqué à l'AFP le parquet. Sa compagne, née en 1977 au Brésil, avait été retrouvée par les secours ce jeudi gisant dans une mare de sang, avec de graves blessures à l'arme blanche au thorax. "Sa vie est désormais hors de danger et son pronostic vital n'est plus engagé", a fait savoir samedi le parquet.