Gironde : un incendie ravage 120 hectares, plus de 200 pompiers sur place

C'était redouté. Dans un contexte de forte sécheresse, que les températures exceptionnelles observées dans le Sud-Ouest ce lundi 12 septembre ont aggravé, un feu de forêt s'est déclaré à Saumos (33), dans le parc régional du Médoc. Plus de 200 pompiers, deux Canadairs, un avion de type Dash et deux hélicoptères sont actuellement engagés sur l'incendie qui, à 18h30, avait brûlé 120 hectares, selon la préfecture de la Nouvelle-Aquitaine et de la Gironde.