Bergerac : un blessé grave et sept blessés légers dans l'explosion d'une poudrerie

36 personnes se trouvaient sur le site au moment de l'explosion, d'après le maire DVD de Bergerac, Jonathan Prioleaud à l'AFP. Selon le sous-préfet Jean-Charles Jobard, l'explosion a eu lieu dans un bâtiment qui contenait "moins de deux tonnes de nitrocellulose" pour des munitions, ce qui a donné lieu à un incendie.

L'ensemble des employés de l'usine ont été évacués, ainsi que les infrastructures sportives des alentours, "pour ne prendre aucun risque", a raconté le maire lors d'un point presse.

Les secours sont sur place, un périmètre a été établi pour sécuriser les lieux et une cellule de crise a été activée. La mairie de Bergerac demande d'éviter le secteur. Lors d'un point presse, le sous-préfet Jean-Charles Jobard a annoncé que le feu était maîtrisé et qu'il n'y avait plus de risque de propagation. Les origines de l'incident n'ont pas encore été identifiées, mais le sous-préfet a d'ors et déjà indiqué qu'une enquête administrative aurait lieu.