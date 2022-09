"Go fast" : trois individus interpellés dans le Finistère après la saisie de 115 kg de cannabis

C'est une course contre-la-montre qui s'est achevée avec l'interpellation de trois individus, présentés au parquet de Quimper vendredi en vue d'une information judiciaire. Un "go fast" - technique utilisée par les trafiquants pour transporter rapidement des stupéfiants - a été intercepté lors d'une opération déclenchée dans la nuit du 21 au 22 septembre, a indiqué samedi la Gendarmerie nationale dans un communiqué.

Le "go fast" avait été identifié lors de son départ depuis le sud de l'Espagne, direction la Bretagne. Grâce à l'identification du réseau dès le mois de mai 2022, l'enquête menée sous la direction du parquet de Quimper (Finistère) a permis de monter l'opération d'interception de deux véhicules en provenance d'Espagne, remontant la façade Atlantique via la Charente-Maritime et les Deux-Sèvres.