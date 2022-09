Ils revendiquent la dégradation d'un golf : qui sont les "Sangliers radicalisé.es" ?

Ainsi, la personne que nous avons contactée nous explique que le nom du collectif, dont on ne connaîtra pas le nombre de membres, a été choisi en référence "à la nature qui se défend". Il s'est constitué très récemment, à l'occasion de cette action au golf qui est "la première" et au cours de laquelle "des sangliers ont repris leur terre". Pourquoi radicalisé.es ? "C'était plus humoristique pour nous de prendre cette imaginaire des gauchistes dangereux".

Quand on demande au collectif comment s'est fait le choix de la cible, il rappelle qu'"il y a eu déjà cet été plusieurs actions à l'encontre des golfs en France (le collectif Kirikou à Toulouse a bouché les trous de deux golfs et Extinction Rebellion a planté des légumes à la place des trous à Limoges ndlr), mais aussi à l'international, aux États-Unis notamment".

"C'est une cible intéressante car elle représente plusieurs enjeux écologiques et environnementaux, argumente le membre des Sangliers radicalisé.es. Pour nous, la colère est montée quand nous avons appris que des golfs avaient eu des dérogations pour arroser dans des endroits où les restrictions d'eau était vraiment très difficiles pour la population. Cette différence de traitement pour un loisir, là où il y a des cultures qu'on n'arrose pas. C'est assez rageant".

Le collectif estime par ailleurs que "le golf est un sport est peu pratiqué", et que "c'est une certaine catégorie de personnes qui le pratiquent". "Globalement, les riches et les privilégiés ne font aucun effort. Il n'y a vraiment aucune nécessité à faire du golf. C'est aussi pour une question de lutte des classes que nous avons choisi cette cible".