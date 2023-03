Grâce au "shoulder surfing", un gang de voleurs avait dérobé plus de 150.000 euros à des personnes âgées

C'est un joli coup de filet des forces de l'ordre. Trois femmes et un homme, appartenant à un groupe criminel organisé

international bosnien, ont été arrêtés dimanche 26 février. "Depuis plus d’un an, ils se livraient fréquemment à des vols à la tire et à des escroqueries au préjudice des personnes âgées", indique le ministère de l'Intérieur dans un communiqué. Les individus interpellés ont dérobé plusieurs dizaines de milliers d'euros au cours des derniers mois. Pour cela, ils utilisaient le "shoulder surfing". Cette technique consiste à observer, par-dessus leur épaule, des personnes - essentiellement âgées - renseigner leur code de carte bancaire. Les voleurs dérobent ensuite le portefeuille des victimes puis utilisent leur carte bancaire pour retirer rapidement du numéraire et réaliser des achats.

Alertés sur une multiplication des faits, d'abord en Bretagne puis ailleurs dans l'Hexagone, les gendarmes de l’Office central de lutte contre la délinquance itinérante (OCLDI) se sont rapidement intéressés à un "groupe de quatre individus, apparaissant sur les images de vidéosurveillance des centres commerciaux".