Grèce : le crash d'un hélicoptère luttant contre un feu fait deux morts

Le feu continuait jeudi de brûler, attisé par des vents forts allant jusqu'à 7 sur l'échelle Beaufort (qui comprend 13 degrés), selon le service des pompiers. Une centaine de pompiers et 15 véhicules épaulés par l'armée et des volontaires étaient en train de lutter contre les flammes, tandis qu'une enquête a été ouverte pour établir les causes de ce feu, selon les autorités. La Grèce est presque tous les étés la proie d'incendies de forêt souvent violents