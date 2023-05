Cocaïne au volant et délit de fuite : le fils de Nadine Morano jugé en septembre

Il avait été interpellé mardi après un accident de la route avec un poids lourd sur l'A31 et placé en garde à vue. Ce jeudi, à l'issue de la mesure, Grégoire Morano a été déféré dans la matinée au parquet pour être poursuivi par la procédure de convocation sur procès-verbal, des chefs de conduite sous stupéfiants en récidive, délit de fuite et mise en danger de la vie d’autrui. Cette procédure permet au procureur de la République de faire juger une personne dans un délai maximum de six mois après sa garde à vue.

"Le parquet requerra qu’en attendant son jugement qui aura lieu le 20 septembre prochain, il soit placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de conduire un véhicule, obligation de soin et obligation d’accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière", informe le procureur de la République de Nancy, joint par TF1info ce jeudi matin.