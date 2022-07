Grenoble : la famille de l'homme tué par un tir policier porte plainte

Me Emmanuel Decombard qui était l'avocat de Deniz avant sa mort, confirme que le jeune homme, âgé de 24 ans, a "déjà été condamné". "Il avait été condamné il y a quelques années pour des faits d'une certaine gravité puisqu'on lui avait reproché des vols avec armes. Il avait purgé deux ans de prison, mais ça faisait presque deux ans que je n'avais plus trop de nouvelles. Il s'était plutôt calmé", nous explique l'avocat.

Me Decombard tient à nous préciser par ailleurs que la famille de Deniz est parfaitement insérée et n'a pas de casier judiciaire. "Des gens polis, respectueux. Lui-même était agréable et respectueux. On n'est pas du tout sur un registre de délinquant d'habitude qui fait des allers-retours en prison. Son casier avait plusieurs mentions mais ça n'était pas un délinquant chevronné. Il n'était pas, de près ou de loin, affilié à un trafic de stupéfiants, comme on essaie de le faire croire, il me semble, du côté de la police", assure-t-il.