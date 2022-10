Refus d'obtempérer à Grenoble : la passagère d'un véhicule en fuite touchée mortellement

Dans ces échanges, la passagère de la voiture a été tuée. Une autopsie du corps est prévue jeudi 6 octobre. Alors qu'il tentait de fuir à pied, le chauffard, légèrement blessé, a été interpellé et placé en garde à vue, précise France Bleu Isère, selon les informations fournies par le parquet de Grenoble. Une enquête a été ouverte et confiée à la police judiciaire de Grenoble, pour les chefs de tentative de meurtre sur personnes dépositaires de l'autorité publique et refus d'obtempérer.

En parallèle, l'IGPN de Lyon, la police des polices, a aussi été saisie pour mener l'enquête sur les tirs des forces de l'ordre.