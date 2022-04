Grenoble : six personnes prises de malaises après avoir été piquées en soirée, une enquête ouverte

Six victimes, trois lieux différents, mais un même mode opératoire : le parquet de Grenoble a ouvert une enquête pour "administration de substances nuisibles", après que six personnes âgées de 17 à 22 ans, dont quatre femmes et deux hommes, ont porté plainte. Elles ont été piquées lors de soirées à Grenoble les 15 et 17 avril, selon les informations transmises par Eric Vaillant, procureur de la République de la ville.

Toutes assurent avoir été victimes de malaises après ces piqures, qui seraient survenues dans trois lieux différents : dans les discothèques Le Marquee et Le Lamartine, mais aussi lors d'un concert organisé au Palais des sports de Grenoble. Les plaignants ont indiqué "avoir senti une piqure", juste avant de se "sentir mal". Ils se sont rendus à l'hôpital pour y réaliser des tests.