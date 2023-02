Grenoble : un jeune de 18 ans blessé par balle, la piste d'un règlement de comptes

Toujours selon nos informations, un homme de 25 ans a par ailleurs mis fin à ses jours vendredi soir à Grenoble. Connu des services de police, il aurait appelé le 17 et signalé vouloir se suicider. Dans le même temps, des riverains l'ont aperçu sur son balcon avec une arme longue. Les policiers sont intervenus et ont tenté de le maîtriser, mais l'homme est parvenu à se réfugier dans une autre pièce et s'est finalement tiré une balle en pleine tête.