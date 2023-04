Réforme des retraites : 11.500 policiers et gendarmes mobilisés pour les manifestations du 6 avril

Jeudi 6 avril, à l'occasion de la 11e journée de mobilisation sociale contre la réforme des retraites, des manifestations sont prévues dans plusieurs villes de France. Mercredi, le ministre de l'Intérieur a précisé le dispositif policier prévu pour l'occasion, indiquant que "11.500 policiers et gendarmes seront mobilisés partout en France, dont 4200 à Paris, afin d’encadrer les cortèges, permettre la liberté de manifester et assurer la sécurité des personnes et des biens".