Grève du 19 janvier : manifestation et chantier, une cohabitation qui inquiète

C'est un classique des manifestations : l'utilisation, en fin de manifestation, des éléments de chantier afin de s'en prendre aux forces de l'ordre. C'était le cas lors des manifestations des Gilets jaunes chaque samedi, ou presque, pendant plusieurs mois. Et ce jeudi, l'inquiétude est de mise, notamment chez les commerçants qui se sont pour beaucoup barricadés préventivement afin d'éviter que leurs biens ne soient dégradés.

À l'occasion de cette mobilisation que les organisateurs promettent d'ampleur, 10.000 policiers et gendarmes sont mobilisés pour assurer le maintien de l'ordre autour des manifestations. Mercredi, Gérald Darmanin a confié que les autorités s'attendaient à la venue à Paris d'"un petit millier de personnes qui pourrait être violent", citant des "ultragauche" ou des "ultrajaunes". Pour éviter leur venue, il a annoncé "des contrôles" dès mercredi dans la capitale ainsi qu'en régions. Il a expliqué aussi que "ceux qui veulent casser" déposent en amont des objets tels des couteaux, casques, etc., sur le parcours de la manifestation pour pouvoir s'en servir au moment du défilé. Afin d'éviter cela, les moindres recoins ont été fouillés en amont par les forces de l'ordre.

En revanche, selon l'une de nos journalistes qui a effectué ce matin le parcours que doit emprunter le cortège dès 14 heures entre la place de la République et celle de la Nation via la Bastille, de nombreux chantiers n'avaient pas été démontés. Les pelleteuses, bétonneuses, barrières et autres échafaudages étaient en place. Des armes par destination potentielle pour les casseurs...