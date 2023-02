Grève du 7 février : 11.000 forces de l'ordre mobilisées partout en France

Selon une source sécuritaire à l'AFP, les autorités s'attendent ce mardi à une mobilisation en légère baisse, oscillant entre 900.000 et 1,1 million de personnes, dont 70.000 au maximum à Paris. Plus de 1000 gilets jaunes et 400 radicaux, comme lors des deux premières journées d'actions, sont attendus dans la capitale, selon la même source.