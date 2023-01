Réforme des retraites : Darmanin demande aux préfets de "protéger" les élus

Un jeudi noir dans toute la France. Des écoles fermées, des transports plus qu'au ralenti, des milliers de personnes dans la rue et des actions coups de poing d'ores et déjà annoncées par certains à l'occasion de cette journée de grève.

Parmi elles, celle de la fédération CGT des mines et de l'énergie qui envisage des coupures d'énergie ciblées contre les élus qui soutiendraient la réforme des retraites. "Ce serait absolument scandaleux" a commenté ce mercredi Gérald Darmanin sur RTL.

"Je prends ce matin une instruction, que l'on appelle en langage préfectoral un télégramme, pour protéger les permanences des élus, notamment des parlementaires. C'est un point très important parce que de nombreuses dégradations ont eu lieu dans les contestations sociales d'hier et d'avant-hier, a-t-il ajouté. Attaquer un élu de la République, quel qu'il soit et quel que soit son bord politique. Lui faire une pression, un chantage finalement, physique, violent, ça relève d'une dictature, pas d'une démocratie".

Dans ce télégramme que LCI-TF1 a pu consulter, le ministre de l'Intérieur demande en effet aux préfets, au directeur général de la police nationale, au directeur général de la sécurité intérieur et au directeur général de la gendarmerie nationale une "vigilance et protection des élus".