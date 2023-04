Manifestations des 13 et 14 avril contre la réforme des retraites : ce que prévoient les renseignements

Dans la capitale, la manifestation partira à 14h de la place de l’Opéra pour rejoindre la place de la Bastille et pourrait réunir 40.000 à 70.000 personnes, dont 300 à 600 gilets jaunes et 500 à 1000 éléments à risques. La mouvance de l’ultra-gauche et des groupes de Gilets jaunes agrégeant d’autres éléments violents seraient de nouveau présents dans les cortèges pour tenter de provoquer des troubles à l’ordre public. Par ailleurs, d’après les policiers des renseignements, "de très nombreux jeunes de quartiers sensibles" sont également susceptibles de se joindre à la nébuleuse radicale pour de la "délinquance acquisitive", comme la semaine dernière.

En province, les cortèges les plus étoffés devraient prendre forme à Toulouse, Montpellier, Brest, Nantes, Marseille et Rennes.

Des blocages de quelques lycées et universités devraient être observés dans la majorité des villes, avant que les manifestants ne rejoignent les cortèges syndicaux.