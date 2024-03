Guadeloupe : l'alimentation en eau potable revient progressivement après un acte malveillant

En Guadeloupe, plus d’une semaine après le sabotage d’une des plus importantes canalisations d’eau de l'île, l'alimentation va enfin être rétablie. Plus de 100.000 habitants étaient privés d’eau courante. D'importants travaux de réparation ont été nécessaires.

Cela fait déjà une semaine que l’eau n’arrive plus jusqu'au robinet de Sarah Auguste-Mathieu, habitante de Petit-Bourg (Guadeloupe). Dans sa maison, où elle vit avec quatre colocataires, il a fallu trouver des astuces, comme des bouteilles d’eau minérale par dizaines et de l’eau de pluie. Comme elle, plus de 100.000 Guadeloupéens ont été privés d’eau courante au cours de ces dix derniers jours.

Un acte de malveillance

Sur la commune du Gosier, plusieurs écoles, également privées d’eau, ont été fermées aux élèves et ont été transformées en points d'approvisionnement pour les habitants. Et la raison de cette galère est un trou de 30 centimètres sur 40 sur un tuyau, provoqué, selon la préfecture, par un acte de malveillance. La canalisation approvisionne en eau plusieurs communes du centre de l'île.

Après un premier colmatage, qui n’a pas tenu la semaine dernière, les ouvriers ont travaillé d'arrache-pied dans une zone marécageuse pour remplacer quatre mètres de tuyauterie. Le débit reviendra progressivement ces prochains jours. Une enquête a été ouverte pour destruction aggravée et mise en danger de la vie d'autrui.