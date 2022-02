Ukraine : la droite et l'extrême droite face à leurs contractions sur Poutine

Même gêne du côté de Marine Le Pen, souvent pointée du doigt par ses adversaires pour sa proximité avec le pouvoir russe. La candidate avait été reçue en 2017 par Vladimir Poutine pendant la campagne présidentielle. Et en 2014, le Rassemblement national avait eu recours à un prêt russe de neuf millions d’euros que le parti est toujours en train de rembourser. "Je ne le crois pas du tout, je ne vois vraiment pas ce que les Russes feraient en Ukraine", martelait-elle le 7 février, sur Franceinfo.

Jeudi, à la suite de la condamnation de l'invasion, Marine Le Pen a appelé la France à "prendre l'initiative d'une réunion diplomatique". Deux jours plus tôt, elle avait pourtant dénoncé "l'échec diplomatique" français initié par Emmanuel Macron et qui avait tenté d'organiser un forum entre Vladimir Poutine et Joe Biden.