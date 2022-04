Guerre en Ukraine : trois nouvelles enquêtes ouvertes en France pour "crimes de guerre"

Le parquet national antiterroriste (Pnat) français indique ce mardi avoir ouvert trois nouvelles enquêtes pour "crimes de guerre" pour des faits commis au préjudice de ressortissants français en Ukraine depuis l'invasion de la Russie.

Les faits visés auraient été commis à Marioupol au sud de l'Ukraine entre le 25 février et le 16 mars 2022, à Gostomel dans la région de Kiev entre le 1er et le 12 mars et Cherniguiv au nord depuis le 24 février, détaille le Pnat.