Guerre Israël-Hamas : Darmanin annonce une vingtaine de faits antisémites en France

Concernant Internet et les réseaux sociaux, le ministre de l'Intérieur a rappelé que "l'apologie du terrorisme" n'était "pas acceptable". Depuis samedi, "plus de 700 signalements" ont ainsi été faits à Pharos (site web des forces de l'ordre sur lequel il est possible de signaler un contenu illégal en ligne) et "44 de ces signalements ont déjà été judiciarisés".

Enfin, Gérald Darmanin a dénoncé les propos "absolument ignobles" de certains "collectifs, associations et parfois partis politiques", appelant parfois "à la haine, à l'intifada, à l'apologie du terrorisme". "Je me réserve au nom du ministère de l'Intérieur d'étudier bien sûr les dénonciations auprès de la justice pour tout propos que nous allons considérer comme infamant contraire au code pénal mais aussi d'engager des procédures de dissolution" a-t-il prévenu.