Gérald Darmanin demande aux préfets de renforcer la protection de la communauté juive

Gérald Darmanin a demandé samedi une "vigilance renforcée" des lieux fréquentés par la communauté juive. C'est une réaction au drame de jeudi qui a causé la mort de plus d'une centaine de Gazaouis, relançant les tensions autour du conflit en cours. La présence de militaires de l'opération Sentinelle sera renforcée.

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a demandé aux préfets de renforcer la protection de la communauté juive, en réaction aux "tensions au Proche-Orient qui ont connu une brutale augmentation ces derniers jours". La mesure prend effet dès ce samedi et se poursuivra dimanche ainsi qu'"au cours des prochains jours".

Dans une circulaire, il demande une plus forte mobilisation des militaires de l'opération Sentinelle. Devant les synagogues sera assurée "une présence statique, visible et systématique aux heures d'arrivée et de départ des fidèles". Les mesures de sécurité concerneront aussi les écoles la semaine prochaine, avec des forces de l'ordre aux heures d'entrée et de sortie des élèves.

Peur d'actes antisémites après un nouveau drame à Gaza

La note adressée aux préfets leur demande également de mobiliser "les services de renseignement sur l'évaluation des menaces pour l'ordre public" et de porter une "attention particulière aux éventuelles manifestations à venir".

Jeudi, une distribution d'aide à Gaza a tourné au drame avec la mort de 115 Gazaouis, tués selon le Hamas par des tirs israéliens. L'État hébreu affirme quant à lui que c'est une bousculade qui a causé ces décès. Plusieurs pays, dont la France, ont réclamé une enquête pour connaître la vérité.

Depuis l'attaque du Hamas du 7 octobre dernier, les actes antisémites ont explosé en France.