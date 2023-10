Guerre Israël-Hamas : Gérald Darmanin ordonne l'interdiction de toutes les manifestations pro-palestiniennes

Une consigne qui intervient quelques heures à peine après que le patron de la place Beauvau a fait une déclaration beaucoup plus nuancée sur la question. Interrogé ce jeudi matin sur France Inter pour savoir s'il était opposé aux manifestations pro-palestiniennes, alors que plusieurs ont été interdites depuis le début de la semaine, dont deux à Paris prévues ce jeudi soir, Gérald Darmanin avait en effet expliqué que tout dépendait des organisateurs et de la cause.

"Si c'est pour la cause palestinienne, c’est une cause respectable. D’ailleurs la France a toujours considéré et je considère qu’il faut deux états, un Israélien et un Palestinien. Mais si c’est une manifestation de soutien au Hamas, ou de soutien à l’action qu’ont faite une partie des Palestiniens contre Israël, c’est non", avait assuré le ministre sur les ondes...