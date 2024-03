Caricature sur la famine à Gaza : "Libération" prend la défense de la dessinatrice Coco menacée de mort

L'illustratrice Corinne Rey, connue sous le pseudo de Coco, est la cible d'injures, intimidations et menaces de mort après une caricature dans "Libération". Son dessin satirique représente un Gazaoui courant après deux rats à l'occasion du début du ramadan. Le quotidien, qui a publié son travail, a défendu sa collaboratrice, l'une des rescapées de l'attentat de Charlie Hebdo, en l'assurant de son "soutien".

Insultes, intimidation, menaces de mort... La dessinatrice Corinne Rey, aussi connue comme Coco, survivante de l'attentat de Charlie Hebdo, le 7 janvier 2015, est "victime d'une vague" d'attaques violentes depuis la parution de l'une de ses caricatures dans Libération, dont les locaux ont été placés, mercredi 13 mars, sous surveillance policière, a appris TF1info auprès de la préfecture de police de Paris.

Le dessin, mis en cause, sous la vignette "Ramadan à Gaza" et la légende "début d'un mois de jeûne", montre un Gazaoui squelettique courant après des rats. Une femme lui frappe la main en lançant "T-t-t, pas avant le coucher du soleil", au milieu de gravats où l'on distingue la main d'un cadavre.

La caricature "souligne le désespoir des Palestiniens, dénonce la famine à Gaza", bombardée sans relâche par l'armée israélienne et où l'ONU redoute une famine généralisée, "et moque aussi l'absurdité de la religion", a fait valoir Coco, mardi 12 mars sur X (ex-Twitter), où elle a publié un "petit florilège" des menaces de mort la visant elle et sa famille, ainsi que les messages antisémites qu'elle a reçus.

"Vous n'aurez pas notre haine, mais vous la méritez", a commenté la députée LFI Sophia Chikirou, proche de Jean-Luc Mélenchon, en réaction au dessin, jugé "tout bonnement immonde" par sa consœur insoumise, Sarah Legrain. "Tu seras abattue bientôt", a lancé un internaute en anglais, lorsqu'un autre a estimé que les frères Kouachi "auraient dû (la) liquider le 7 janvier" 2015, en référence à l'attaque qui a décimé la rédaction de l'hebdomadaire satirique.

"Libération" lui apporte "son soutien"

Coco, qui vit sous protection rapprochée, a reçu le soutien de Libération, qu'elle a rejoint en 2021, pour sa caricature "dénonçant la famine sévissant à Gaza à la suite des bombardements israéliens, tout en se moquant, comme elle le fait régulièrement dans nos pages, des diktats des religions." "La direction de la rédaction du journal et la Société des journalistes et du personnel de Libération (SJPL) dénoncent avec la plus grande vigueur ces intimidations, certaines comprenant des menaces de mort. Ces attaques envers notre consœur ne doivent en aucun cas être banalisées, et nous l'assurons de notre solidarité et notre soutien", peut-on lire dans un communiqué.

"Nous condamnons, nous dénonçons avec force cette vague de menaces, injures et intimidations, certaines comprenant des menaces de mort que nous prenons très au sérieux", a assuré auprès de l'AFP Dov Alfon, le directeur de la rédaction de Libération, sans se prononcer sur d'éventuelles plaintes. "Cette violence ne doit pas être banalisée."