"Aucun risque" : la justice a confirmé l'expulsion d'un Ukrainien quatre jours après le début de la guerre

"C'est une décision déconnectée de toute forme de réalité et de l'actualité", s'est offusqué Me Julien Brel, l'avocat du couple d'Ukrainiens, tous deux sourds, qui réside près de Toulouse et sont les parents de deux enfants de deux et six ans. "Après le 24 février, on ne peut plus écrire qu'un Ukrainien n'encourt aucun risque en cas de retour en Ukraine", a-t-il dénoncé à l'AFP.

Après la médiatisation de cette décision, la cour administrative d'appel a souligné que l'audience s'était tenue un mois "avant le déclenchement de l'offensive", le 24 janvier. "Je comprends l'émoi, mais le rôle du juge était de dire si la décision du préfet était légale en août 2021, au moment où la situation irrégulière de monsieur était constatée", a expliqué de son côté la présidente de la cour administrative d'appel, Brigitte Phémolant, en précisant que "l'arrêt n'oblige pas le préfet à renvoyer l'étranger en Ukraine". Finalement, le préfet de Haute-Garonne a assuré mercredi à l'AFP que les membres de cette famille ukrainienne "ne vont pas être renvoyés" dans leur pays.