Ils se bagarrent sur un vol Paris-Cayenne : trois passagers en garde à vue

"Ces comportements sont absolument inadmissibles et intolérables. Ils mettent à la fois en cause la sécurité du vol et des passagers. Le parquet sera particulièrement ferme et intraitable", a affirmé le procureur de la République, Samuel Finielz, précisant que "tout acte de violence à bord d'un aéronef tombe sous le coup d'une circonstance aggravante d’une violence commise à bord d'un moyen de transport collectif de passagers. Ce qui rend les faits délictuels."