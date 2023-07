Harcèlement moral : l'ex-députée de la majorité Laetitia Avia condamnée à six mois de prison avec sursis

Lors du procès, les sept anciens salariés, qui n'ont pas tous porté plainte, ont longuement témoigné, décrivant la "violence verbale" et "l'agressivité" de leur patronne, parfois via des remarques et surnoms sur leurs origines. La femme politique avait nié en bloc, affirmant que les accusations représentaient "tout le contraire" de ses valeurs, invoquant les contraintes de la vie politique comme sa charge de travail à l'Assemblée nationale et fustigeant des "mensonges".