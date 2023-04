"Sans garantie de sécurité, pas question qu’il y retourne", répond la mère de Farès, harcelé au collège

Sarah précise que Farès est atteint du syndrome de Doose, qu’il a un léger "retard cognitif", qu’il marche parfois doucement et que cela lui a valu, depuis sa rentrée en 6e en septembre, des moqueries et insultes ce, pendant les interclasses et durant les récréations. "Certains élèves ont vu sa faiblesse. Ils l’ont traité de 'sale handicapé', lui ont lancé des ' N*** ta mère', "fils de p***, "Vas te faire e......", assure la maman.

L’événement du 22 mars a été le pire. Dès le lendemain, la mère de famille a porté plainte. Une enquête est ouverte dans la foulée par le parquet de Carcassonne et les investigations sont en cours. Farès, lui, n’est toujours pas retourné à l’école. Ce mercredi, Sarah a été reçue par Joël Laporte, directeur académique des services de l’éducation nationale de l’Aude. "On me dit que mon fils doit retourner au collège, je suis évidemment d’accord, mais Farès a été harcelé et sans garantie, pas question pour le moment qu’il retourne au collège", nous déclare-t-elle à la sortie du rendez-vous.