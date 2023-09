Harcèlement scolaire : la police pouvait-elle interpeller un élève en plein cours dans son collège ?

Arrivé au collège Henri Barbusse, l'agent de police judiciaire et les deux policiers ont été reçus par la principale et l'ont informée de ce pourquoi ils étaient présents. Celle-ci les a alors conduits dans la classe du suspect. "À aucun moment, le procureur n'a donné la consigne d'interpeller en classe", assure à TF1/LCI une source judiciaire. Selon le procès-verbal d'interpellation que nous avons pu en partie consulter, les trois policiers sont ensuite arrivés sur le pas de la porte de la classe. La principale a pénétré à l'intérieur pour indiquer aux élèves et à leur professeur qu'une opération de police était en cours et qu'une interpellation allait avoir lieu. Les policiers sont alors rentrés dans la classe, ont demandé au collégien suspecté de se lever et de se présenter à eux.