Lettre du rectorat aux parents d'un lycéen harcelé à Poissy : "On cherche à ce que la famille se taise"

La missive du rectorat de Versailles, qui vient d'être rendue publique, est "une honte". Gabriel Attal n'a pas mâché ses mots, et pour cause... Avant le suicide de Nicolas, le 5 septembre dernier, des faits de harcèlement dans son lycée de Poissy avaient été signalés par ses parents au printemps. En guise de réponse, le rectorat qualifiait d'"inacceptables" leurs propos qui auraient "remis en cause" l'attitude des personnels de l'établissement scolaire. Enjoignant aux parents d'adopter une "attitude constructive et respectueuse" à leur égard, le courrier du rectorat leur rappelait par ailleurs les risques pénaux d'une dénonciation calomnieuse.