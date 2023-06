Suicide de Lindsay : la famille réclame des comptes, Ndiaye regrette "un échec collectif"

"Si chacun avait fait son travail pour protéger Lindsay, elle serait vivante aujourd’hui", a insisté l'avocat, qui a lu une lettre rédigée par la jeune fille plusieurs mois avant son suicide, communiquée, a-t-il souligné, à l'académie, au collège et à la police.

"Si on avait été aidés, si on avait été soutenus, je suis sûre que ma fille serait parmi nous", a affirmé sa mère, Betty. "J’ai tout essayé, j’ai tout fait, on n’a pas été aidés, on a été lâchés, complètement, aucun soutien, ni avant, ni pendant, ni après", a-t-elle fustigé. La mère de la meilleure amie de Lindsay, Maëlys, a elle témoigné d'un harcèlement qui se poursuit contre sa fille: "On lui demande pourquoi elle n’a pas été là pour sa copine" et qu'elle "ferait mieux d’aller la rejoindre".

"J’ai fait plusieurs fois appel au collège, le CPE (conseiller principal d'éducation) n’en avait rien à faire", a aussi accusé la mère d'Océane, une autre amie de Lindsay.