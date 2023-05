Harcèlement scolaire : après le suicide de Lindsay, 13 ans, Pap Ndiaye annonce avoir saisi l'Inspection générale

Sur TF1, le 27 mai dernier, le beau-père de Lindsay avait raconté le calvaire de l'adolescente. "Avec le recul, on comprend une chose, c’est qu’elle était vraiment à bout. C’était au sein du collège et après ça se gangrénait à la maison. Ça venait devant la maison, des insultes au bord de la rue. C’était un engrenage tout le temps jour et nuit", a expliqué François Nastasi.