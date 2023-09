"Il se faisait tabasser", témoigne le père de l'adolescent qui s'est suicidé dans les Yvelines

Adrien décide alors d'aller "au commissariat de Poissy. C'est moi qui ai déposé la main courante parce que ça ne s'arrêtait pas, c'était de l'acharnement. Il faisait l'école buissonnière, il ne supportait plus, il ne voulait plus y aller, tous les jours, il trainait les pieds. Par exemple, s'il savait que je n'étais pas là le matin, il séchait les cours. On voyait bien le mal-être, et quand il y a un mal-être, il faut agir. Je m'en veux beaucoup", a conclu le père du jeune garçon.