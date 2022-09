Harcèlement scolaire : un an après le suicide de Dinah, l'enquête classée sans suite

L'enquête pour harcèlement scolaire dans le suicide de la jeune Dinah, 14 ans, en octobre 2021 près de Mulhouse (Haut-Rhin), a été classée sans suite, a annoncé ce vendredi la procureure de la République. "Pour le parquet, la mort de Dinah n'est pas consécutive à un harcèlement scolaire", contrairement à ce qu'avait affirmé sa famille, a expliqué Edwige Roux-Morizot lors d'une conférence de presse. La magistrate s'est exprimée avec beaucoup de prudence et de sensibilité, semblant peser chacun de ses mots.

Après une première tentative de suicide en mars 2021, Dinah, scolarisée en classe de seconde, avait été trouvée pendue au domicile familial de Kingersheim dans la nuit du 4 au 5 octobre. Le parquet de Mulhouse avait ouvert deux enquêtes pour harcèlement et recherche des causes de la mort. "Il y a eu, en effet, certaines insultes, auxquelles elle répondait sans difficulté, mais il y a eu surtout une souffrance de quitter un groupe qu'elle formait avec un certain nombre d'amies" en classe de 3e, a expliqué la procureure de Mulhouse.