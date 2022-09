Les juges judiciaires augmentés de 1000 euros brut par mois, annonce Dupond-Moretti

Selon lui, la rémunération des magistrats de l'ordre judiciaire, qui englobe sommairement la justice civile et pénale, n'avait pas été revalorisée "depuis 1996" et nécessitait une mise à niveau avec les juges administratifs, qui sont chargés de régler les litiges avec l'administration. Le ministre affirme ainsi vouloir mettre fin à des "années d'abandon" et s'attaquer aux problèmes "d'attractivité" de l'ordre judiciaire.