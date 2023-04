Haut-Rhin : comment un "vrai petit chimiste" de 14 ans s’est retrouvé dans le viseur des enquêteurs antiterroristes ?

Me Pierre Lumbroso, l'un des avocats du suspect, assure que ce dernier est "un jeune homme passionné d'explosifs depuis son plus jeune âge". Sa maman et lui vont régulièrement au supermarché acheter du salpêtre et du bicarbonate, et ont fait de la cuisine un véritable petit laboratoire. "Lui ne cherchait que des formules chimiques pour continuer de faire ce qu'il a toujours fait dans cette pièce de la maison : des préparations qu'il faisait exploser dans le champ du grand-père à quelques kilomètres. Cela s'arrête là", a assuré Me Lumbroso.

Il "s'est laissé embarquer" à la suite "de mauvais conseils sur la toile à communiquer avec une personne sans doute très peu recommandable". Ce mauvais conseil viendrait d'un camarade d’école qui lui aurait conseillé "d'aller sur le darknet et les sites djihadistes" qui "ont des formules pour faire des gros trucs, comme de feux d'artifice". Selon Me Lumbroso, l'adolescent aurait écouté cet élève, et serait alors tombé sur des vidéos de Daesh. Il serait ensuite entré en contact avec un combattant sur place en Syrie.