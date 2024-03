Haut-Rhin : excédé par les pleurs d'un bébé, un homme attaque ses parents au couteau

Un homme a été interpellé mardi soir à la gare de Mulhouse (Haut-Rhin). Il venait d'attaquer un couple au couteau à la descente d'un train. Il s'était plaint des pleurs de leur bébé au cours du voyage.

Il était 19 h 50 mardi soir quand la violente agression s'est déroulée à la gare de Mulhouse dans le Haut-Rhin. C'est là, à la descente du train, qu'un individu a agressé au couteau un homme et une femme à l’arme blanche.

Selon une source policière, l'individu s'en serait pris à cet homme et cette femme après avoir eu une altercation avec eux dans la rame. "Il ne supportait plus les pleurs du bébé de six mois et a demandé au couple de le faire taire. À la sortie du train, il a sorti un couteau de son sac avant d'agresser l'homme au niveau du visage et d'atteindre la femme au niveau de la main" nous précise-t-elle. Légèrement blessées, les deux victimes ont été transportées à l'hôpital.

Interpellé et placé en garde à vue

L'auteur, lui, a pris la fuite avant l'arrivée des secours et des forces de l'ordre. Il a été interpellé peu après dans un parc à proximité de la gare grâce au signalement de témoins. Selon la source policière, le suspect âgé de 54 ans était alors fortement alcoolisé.

"Cet homme a été placé en garde à vue au départ du chef de tentatives de meurtre, après l’agression avec un couteau d’un couple accompagné d’un nourrisson. L’enquête étant toujours en cours, je ne communiquerai pas d’autres éléments avant qu’une orientation pénale ne soit prise en fin de garde à vue", précise ce mercredi à TF1info la procureure de la République de Mulhouse Edwige Roux-Morizot.