Haut-Rhin : un professeur suspecté d'attouchements et d'un viol sur plusieurs élèves

Un professeur des écoles d'un village du Haut-Rhin, suspecté d'attouchements sexuels sur dix de ses élèves et pour le viol d'une autre, a été déféré et mis en examen ce samedi 4 février, a-t-on appris auprès du parquet de Mulhouse et de son avocate.

Placé en garde à vue jeudi, l'enseignant de 55 ans a été écroué pour des agressions sexuelles présumées sur dix fillettes âgées de 7 à 10 ans dont il avait la charge à l'école primaire.