Haut-Rhin : près de 2000 fêtards participent depuis trois jours à une rave party

Au total, environ 200 personnes, dont 120 gendarmes et une quarantaine de pompiers, sont mobilisées pour assurer la sécurité sur les lieux. Tous les conducteurs qui repartent sont contrôlés, "afin de garantir la protection de la population et le respect des règles de conduite et de sécurité au volant", a précisé la préfecture.

Dimanche en milieu d'après-midi, quelque 45 infractions, dont 19 délits essentiellement de détention de stupéfiants ou conduite sous stupéfiant ou alcoolémie, ont été signalé.