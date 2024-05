Haut-Rhin : trois policiers blessés après un refus d'obtempérer

Trois policiers ont été blessés lors d'un refus d'obtempérer qui a eu lieu ce samedi 11 mai, près de Mulhouse. Le conducteur de la voiture qui a foncé sur les forces de l'ordre était sous l'emprise d'alcool et de stupéfiants. Lui aussi blessé, il a été transporté à l'hôpital.

Appelés en renfort pour un refus d'obtempérer, trois policiers ont été blessés samedi 11 mai aux alentours de 6h45, à Kingersheim, près de Mulhouse (Haut-Rhin). Un automobiliste leur a volontairement foncé dessus, alors que le véhicule de police était à l'arrêt.

Les trois agents, âgés de 24, 35 et 36 ans, ont été transportés à l'hôpital après ce choc frontal à près de 100 km/h, selon une source policière. En urgence relative, le plus touché d'entre eux aurait une suspicion de fractures des jambes ainsi que du bassin.

"Il aurait pu y avoir des morts"

Le conducteur de la voiture qui a foncé sur la patrouille de police a lui aussi été blessé et pris en charge à l'hôpital. Selon les premiers éléments de l'enquête, cet homme âgé de 37 ans roulait sous l'emprise de stupéfiants et d'alcool, dans un véhicule n'étant pas assuré de surcroit. Il devrait être placé en garde à vue une fois son état de santé jugé compatible.

Plus tôt dans la matinée, le conducteur avait refusé de s'arrêter pour un contrôle de police, accélérant et prenant la fuite avec des pointes de vitesse à près de 160 km/heure en pleine ville. Alertés, d'autres fonctionnaires de police ont pris la route et se sont retrouvés face au fuyard qui avait pris une bretelle d'accès à la voie rapide à contre-sens.

Le choc a été particulièrement violent. "Les deux véhicules sont des épaves, tous les airbags ont explosé", précise Christophe Berger, du syndicat UNSA Police 68, selon qui "il aurait pu y avoir des morts".