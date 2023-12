Haut-Rhin : une voiture interceptée avec des centaines de pièces d'or et des lingots à bord

La semaine dernière, des douaniers ont contrôlé un véhicule qui leur semblait suspect sur l'autoroute A35, à hauteur de Saint-Louis. À son bord, deux passagers, quatre lingots d'or et pas loin de 1000 pièces d'or d’une valeur estimée à plus de 600.000 euros. Aucune déclaration de capitaux n'ayant été présentée, la totalité de la cargaison a été saisie.

Un banal contrôle leur a permis de mettre la main sur le pactole. Jeudi 14 décembre, les agents de la brigade de surveillance de Saint-Louis Autoroute, à la frontière entre la Suisse et la France, dans le Haut-Rhin, décident de contrôler un véhicule de marque Land Rover avec deux personnes à bord.

Interrogé par les douaniers, le chauffeur affirme venir de Suisse et se rendre au Royaume-Uni, mais se montre hésitant quand vient la question de ce qu'il transporte. "Il reconnaît finalement transporter des liquidités et présente un relevé bancaire succinct indiquant des montants de liquidités, d'obligations et de métaux précieux et matières premières, sans précision de quantités transportées", détaillent les agents français ce jeudi dans un communiqué. "Aucune déclaration de capitaux ne peut être présentée."

Intrigués par l'attitude de l'homme et sa difficulté à répondre, les douaniers décident de fouiller la voiture... et tombent sur des objets de grandes valeurs.

Des pièces à l'effigie de souverains britanniques

L’examen des bagages et sacs à dos à bord du véhicule permet de découvrir plusieurs lots d’enveloppes renfermant quatre lingots d'or d'un kilo chacun et 852 pièces d'or à l'effigie de Georges V, Edouard VII, Victoria et Elisabeth II. La valeur de l'ensemble a été estimée à 604.000 euros.

Après avoir relevé une infraction pour non-exécution de l'obligation de déclaration d'argent liquide d'une valeur égale ou supérieure à 10.000 euros à l'entrée de l'Union européenne, les agents ont saisi les biens.

"En 2022, la douane a intercepté 80,4 millions d’euros pour manquement à l’obligation déclarative et blanchiment, soit une progression de 35% en 2 ans", précisent les douanes françaises dans leur communiqué.

En cas de non-déclaration, de fausse déclaration ou de non-présentation de l'argent, la personne est passible de sanctions prévues à l’article 465 du Code des douanes, notamment une amende pouvant aller jusqu'à 50% de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction et la retenue de la totalité de l'argent liquide par la douane.