Haute-Garonne : recherchée depuis samedi, Marine Payoux, 21 ans, toujours introuvable

Les nouvelles de sa sœur arriveront en effet après les articles de presse. Mardi matin, Nicolas reçoit sur Facebook ce message d'une femme. "Cette jeune fille, je l'ai vue avec sa voiture à Lacourt-Saint-Pierre samedi vers 10h30. (...) Elle s'est installée à la terrasse du café. Elle a bu un jus de fruit, un café. Ensuite, nous sommes partis manger au bord du canal. Elle s'est garée pas loin de nous. J'ai même dit à mon ami : 'Elle a un comportement bizarre". Elle faisait des va-et-vient. Ensuite, elle a pris un sac en papier, est passée de l'autre côté et a longé le canal côté stade. Elle portait un jean et des baskets", écrit-elle.

Les gendarmes sont immédiatement alertés et le véhicule effectivement retrouvé sur le lieu-dit. "La voiture était dans une impasse au bord du canal de Montech, prête à repartir sur la route, elle n'était pas cachée. Ce que l'on a trouvé étrange, c'est que les valises de Marine étaient dans le coffre. Ma sœur d'elle-même aurait pris ses affaires. Son petit sac à mains rose avec les clés de la maison et de la voiture et une carte bancaire n'était pas là par contre. Autre élément troublant, pourquoi n'avait-elle pas son téléphone allumé au café. Entre 8h du matin, dernier bornage de son téléphone, et 10h30, ça fait long", s'étonne Nicolas Payoux.