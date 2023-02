Haute-Garonne : deux ados découvrent et sauvent un nourrisson dans un fossé

Les cris du nourrisson les ont alertés. Deux frères de 12 et 14 ans ont sauvé la vie d'une nouveau-née, qui avait été abandonné dans un fossé, à Montgiscard, au sud-est de Toulouse, en Haute-Garonne. Comme le relate La Dépêche du Midi, les deux adolescents attendent leur mère à un arrêt de bus, vendredi 17 février, aux alentours de 19h, lorsqu'ils entendent des bruits, à l'origine indéterminée. Alors que ceux-ci gagnent en intensité, ils se mettent à chercher, avec plus d'insistance. C'est alors que l'un d'eux trouve un nourrisson, recouvert de feuilles, avec "du sang sur lui et le cordon ombilical qui l'entoure encore".

Surpris et choqués par cette découverte en bordure de la route de Nailloux, ils alertent leur mère qui est déjà en route pour venir les chercher. Sur place, en attendant les secours, la femme tente de réchauffer le bébé, en le tenant contre elle, dans son véhicule. "C'était une fille, je pense qu'elle était ar­ri­vée à terme parce qu'elle se por­tait très bien", a raconté au quotidien régional cette ancienne infirmière dans un service d'urgences. "C'est le des­tin. Ce qui compte, c'est la santé du bébé."