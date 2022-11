Haute-Garonne : un homme frappe son ex-compagne à la machette et tente de se suicider

La succession d'événements qui s'est déroulée lundi 21 novembre au matin à Saint-Orens (Haute-Garonne) est à peine crédible. Vers 11h, un homme au volant de son véhicule a tenté de percuter la façade d'un bar dans lequel travaille son ex-compagne en tant que serveuse.

Empêché de commettre son acte grâce à la présence d'un véhicule en stationnement, l'individu né en février 1985 est alors descendu de sa voiture et a pénétré dans le café, une machette et un cutter à la main. "Il a alors donné plusieurs coups de machette à son ancienne compagne, elle aussi née en 1985, l'atteignant à la tête et dans le dos. Il blessait par ailleurs son nouveau compagnon né en 1987 qui se trouvait également dans l'établissement", selon les précisions donnés lundi soir par le procureur de la République de Toulouse, Samuel Vuelta-Simon.

L'agresseur présumé est ensuite retourné dans son véhicule, s'est emparé d'un bidon de combustible et a allumé un incendie derrière le comptoir du bar. Dans le même temps, les deux victimes prenaient la fuite et se réfugiaient dans un commerce.