Haute-Marne : à Joinville, un couvre-feu interdit aux mineurs de sortir de 23 heures à 6 heures du matin

Joinville, en Haute-Marne, est un village-étape de 3286 habitants entre Nancy et Troyes qui se targue d'avoir "gardé le caractère pittoresque des villes historiques". Mais, à en croire la mairie, la commune connaît quelques problèmes d'ordre public depuis le début de l'été... Au point d'instaurer un couvre-feu.

"Dès le début des vacances scolaires, nous avons constaté une hausse importante des délits : des dégradations gratuites, des vols, des effractions de domicile, des tags, des vitres cassées. Les habitants commençaient à en avoir marre et à avoir peur", nous explique-t-on à la mairie de Joinville en Haute-Marne. "Alors, nous avons décidé d'agir".

Depuis le 15 juillet et jusqu'au 15 août, Bertrand Ollivier, maire (DVD), a donc mis en place un couvre-feu via un arrêté. Ce dernier concerne tous les mineurs de 16 ans et leur interdit formellement de circuler dans les rues de 23 heures à 6 heures du matin s'ils ne sont pas accompagnés. "Tout mineur qui sera trouvé circulant ou stationnant dans l'une des parties citées à l'article 1 entre 23 heures et 6 heures du matin sera immédiatement restitué à ses parents ou au titulaire de l'autorité parentale ou à défaut placé provisoirement dans un service de l'aide sociale à l'enfance", avertit la mairie.