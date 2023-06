En Haute-Provence, une montgolfière heurte des câbles électriques, faisant 7 blessés, dont un grave

Selon le quotidien, la nacelle s’est coincée à deux mètres de hauteur. Les occupants, trois femmes et trois hommes, "tous âgés entre 47 et 59 ans", ont réussi à descendre par leurs propres moyens et sont "légèrement blessés". En revanche, le pilote a été électrocuté et est plus gravement touché. Pour les prendre en charge, une quinzaine de sapeurs-pompiers a été mobilisée, ainsi qu’une équipe médicale du Smur de Manosque.