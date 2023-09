Haute-Saône : un vaste trafic de codes de la route démantelé

Les investigations ont permis de remonter jusqu'à un centre d'examen de l'enseigne Dekra, situé dans le Val-de-Marne. Ce dernier aurait ainsi validé les codes en question, soit 1400 au niveau national.

Le gérant et unique salarié a été interpellé et placé en garde à vue mercredi et a reconnu les faits qui lui sont reprochés. Le trafic lui aurait permis d'acquérir environ 120.000 euros et une "forte somme d'argent" été saisie à son domicile, ont indiqué les gendarmes.

Le centre concerné a immédiatement été fermé par la direction de Dekra mercredi. La liste des fraudeurs présumés a été transmise par le procureur de la République à toutes les préfectures de France afin de retirer le bénéfice des examens et de facto le permis de ceux qui l'ont obtenu.