Haute-Savoie : un jeune randonneur décède après une chute de plusieurs centaines de mètres

Samedi, un jeune homme âgé de 28 ans qui évoluait en raquettes a eu un accident. Il se trouvait au-dessus du glacier des Bossons, à Chamonix. Après être tombé de plusieurs centaines de mètres, il est décédé.

Le drame s'est produit samedi dernier, en fin de journée, sur la commune de Chamonix. C'est là qu'un jeune homme âgé de 28 ans qui faisait de la randonnée en raquettes a eu un terrible accident. Alors qu'il se trouvait au-dessus du glacier des Bossons, secteur très pentu, et qu'il prenait la direction du chalet des Pyramides, ce dernier est tombé et a fait une chute de plus de 300 mètres, indique à TF1info une source proche du dossier.

Des accidents en hausse

Alertés, les militaires du peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM) de Chamonix se sont immédiatement rendus sur place. À leur arrivée vers 17h30, ils n'ont pu que constater le décès de la jeune victime. Un accident qui intervient alors que les secouristes ont alerté, ces derniers jours, sur la hausse des accidents en randonnée en raison des conditions météorologiques.

Pour limiter tout risque d'accident, le PGHM de Chamonix recommande aux randonneurs de bien s'équiper et de prendre connaissance des conditions météo avant de s'engager sur les sentiers.