Haute-Savoie : chute mortelle d'un randonneur à ski dans le massif du Mont-Blanc

Alors que les vacances scolaires ont commencé le 4 février en France, les secouristes rappellent qu'il est important de respecter les consignes de sécurité. Dans ce cas précis, on ignore si une imprudence est à l'origine du drame.

En cas d'accident, les victimes ou leurs accompagnateurs doivent composer le 112, numéro d’urgence gratuit et accessible partout en Europe qui permet de joindre les services de secours du département, qui enverront les moyens adaptés. Le 112 fonctionne même depuis un téléphone verrouillé ou ne disposant pas d’une carte SIM.

Le 114, numéro d’appel d’urgence pour les sourds et malentendants, est aussi disponible. Ce numéro unique, national, gratuit est accessible par visiophonie, tchat, SMS ou fax, 24H/24, 7J/7. Des agents de régulation 114, sourds et entendants, gèrent votre appel et contactent le service d’urgence le plus proche : Samu (15), Police-Gendarmerie (17), Sapeurs-Pompiers (18).